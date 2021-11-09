الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية

شفق نيوز/ تلقّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود.

وأعرب الأمير بن سلمان خلال الاتصال، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي، عن "استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ونقل ولي العهد، "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السيد الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".

وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فجر يوم الأحد عبر ثلاث طائرات مسيرة محملة بمتفجرات انفجرت احداها على منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.