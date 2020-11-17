الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من بومبيو لبحث "مستقبل العراق"

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة".

وبحث الاتصال أيضا، بحسب البيان، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.