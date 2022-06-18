الكاظمي يتعهد للعراقيين بإنجاز مشروعٍ ضمن الاتفاقية الصينية: "شكك بها الكثيرون"

شفق نيوز/ أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وعدا الى العراقيين بإنجاز مشروعٍ ضمن الاتفاقية الصينية، مشيرا الى ان كثيرين شككوا بجدية تنفيذ حكومته لهذا المشروع.

وقال الكاظمي في كلمة خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع بناء 1000 مدرسة نموذجية في عموم العراق ضمن الاتفاقية العراقية – الصينية، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع، ووضع حجر الأساس له من أجل العراق والعراقيين"، مبيناً أن "هذا المشروع يشمل بناء 1000 مدرسة، وسيشمل جميع محافظات العراق، وسوف نتابع المشروع ونعمل ضمن الجدول الزمني لتنفيذه".

وأضاف الكاظمي "نعد شعبنا بإنجاز هذا المشروع ضمن الاتفاقية العراقية- الصينية، التي سبق وأن شكك بها الكثيرون في عدم جدية الحكومة بتنفيذها"، موضحاً اننا "اليوم نضع حجر الأساس لتنفيذ هذه الاتفاقية، لكي نبعث رسالة بأن التعليم مهم جداً في حياة مجتمعنا وحاجة أبنائنا".

وتابع رئيس الوزراء أن "هذا المشروع الاستراتيجي مهم لبناء المجتمع، وتطوير أجيالنا نحو بناء قادةٍ لخدمة العراق في المستقبل ويجب أن نتنبه إلى أن التعليم والعِلم جزءان أساسيان لرقي أي مجتمع، ولكن للأسف الشديد لم يكن هناك اهتمام بالتعليم منذ عام 2003".

وبيّن الكاظمي "اليوم ننطلق بهذا المشروع ويجب أن نعمل كذلك على الاهتمام بالتعليم، ليس في بناء المدارس فقط، وإنما في تغيير وتطوير المناهج التعليمية، وهذه ليست مسؤولية الحكومة فحسب، وإنما مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء والقطاعات المختصّة والمجتمع والمختصين".

وأوضح الكاظمي قائلا "يجب أن نحسم خياراتنا بين بناء الوطن أو التكاسل، فالبناء يحتاج إلى صبر ووقت، والتهديم سهل ويمكن أن نهدم خلال مدة قصيرة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "الشكر للقائمين واللجنة العليا لبناء المدارس على هذا المشروع الذين عملوا ليلاً ونهاراً لتنفيذه".

وفي منتصف كانون الاول 2021، أعلنت الحكومة العراقية، عن توقيع 15 عقداً مع الجانب الصيني لبناء ألف مدرسة في انحاء متفرقة من البلاد، فيما أفادت السلطات العسكرية، باستنفار امني لحماية الشركات الصينية التي تنفذ المشروع.