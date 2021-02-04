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الكاظمي يتعهد لتحالف كوردستاني بمعالجة رواتب الموظفين الاتحاديين في الاقليم

Category: سیاسة

Date: 2021-02-04T05:34:14+0000
الكاظمي يتعهد لتحالف كوردستاني بمعالجة رواتب الموظفين الاتحاديين في الاقليم

شفق نيوز/ اعلن تحالف "الأمل" الكوردستاني يوم الخميس انه اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد مساء امس الاربعاء.

وذكر بيان صادر عن التحالف اليوم، ان الاجتماع تناول بالبحث والنقاش عددا من القضايا الحساسة والمهمة الخاصة بالعراق عامة واقليم كوردستان خاصة.

واضاف البيان ان الاجتماع ناقش ايضا حصة اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021، والمستحقات المالية للفلاحين والدوائر الاتحادية، ومشكلة موظفي السدود في الاقليم، والسجناء السياسيين، والشهداء، والمشاكل الاخرى التي هي من الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

ونقل البيان عن الكاظمي تعهده بالاسراع في معالجة مشكلة الموظفين الاتحاديين، وموظفي السدود والمستحقات المالية للفلاحين واجراء مراجعة شاملة للخلافات والمشاكل كافة.

وشدد البيان على "ضرورة الوقوف بالضد من الخطاب الشعبي السائد الذي يتاجر باسم القومية والمذهب وايلاء الاهمية في اجراء انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن التزوير".

 

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