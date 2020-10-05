الكاظمي يتعهد بـ"وضع خاص" للناصرية.. فرص عمل ومشاريع

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال ترأسه الجلسة الاستثنائية للمجلس في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، لأن يكون لمدينة الناصرية "وضع خاص" وتطلق فيها المشاريع وتوفر فرص العمل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي التقى اليوم، عددا من شيوخ العشائر في محافظة ذي قار، وذلك خلال زيارته الحالية الى المحافظة، مشيراً إلى تأكيد الكاظمي على أن "محافظة ذي قار تتمتع بعمقها التأريخي والحضاري، وهي قدّمت التضحيات، وتستحق منا الكثير، وسنعمل بكل الجهود من أجل أن تستعيد عافيتها".

ولفت الكاظمي الى "وجود مئتين وسبعين مشروعا متلكئا في محافظة ذي قار، لأسباب مختلفة بعضها يتعلق بالفساد وسوء الإدارة، وسنقوم بمعالجتها قدر المستطاع"، مقررا"إنشاء صندوق خاص لإعمار المحافظة".

واضاف البيان ان الكاظمي استمع الى" المشكلات التي تعاني منها محافظة ذي قار، حيث قدّم شيوخ العشائر مطالب أهالي المحافظة، فيما يتعلق بالخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار".

واردف بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ان الكاظمي ترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء الخاصة بمحافظة ذي قار، مبرزا تأكيده على ان "وضع ذي قار يستحق وقفة جادة من مجلس الوزراء، و نحن عازمون على اتخاذ قرارات تصب في صالح المحافظة وأهلها".

وشدد الكاظمي على ان "الناصرية يجب أن يكون لها وضع خاص وتطلق فيها المشاريع وتوفير فرص العمل، وان على الوزراء أن يبذلوا المزيد من الجهود لتنفيذ القرارات التي تخص محافظة ذي قار"، مردفا ان"الناصرية أعطتنا الكثير ويجب أن نعطيها، وهي مدينة تعرضت للتهميش وتحتاج الى الاهتمام بواقعها".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الإثنين، الى محافظة ذي قار، في زيارة تفقدية يطلع "على الواقع الخدمي والأمني فيها، ومعالجة المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، وعقد جلسة لمجلس الوزراء"، بحسب بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

واوضح البيان ان الكاظمي، اجرى زيارة "الى جسر الزيتون ( الشهداء)، وقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء تظاهرات تشرين، والتقى بجمع من المواطنين، واستمع الى مشاكلهم ووعد بمتابعتها"، مردفا "ورحب سيادته بجمع العشائر، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسّد التواصل الكبير ما بين الحكومة وأبنائها من أجل العمل المشترك وإسناد الدولة في التغلب على الكثير من المشاكل، وأكد أنه يراهن على حكمة عشائرنا الأصيلة في المحافظة، من أجل التعاون معا لخدمة أبنائها".

من جانبهم قدم شيوخ العشائر، بحسب البيان، شكرهم لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، "الذي أوفى بوعده لهم في زيارة المحافظة، والوقوف على واقعها وتفقد أحوال أبنائها"، مشيراً إلى أن "الكاظمي اجرى جولة في عدد من مناطق ذي قار".

وعقد مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية في قاعدة الامام علي العسكرية بمحافظة ذي قار.