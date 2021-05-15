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الكاظمي يتعهد بعدم السماح بتكرار "أخطاء الماضي"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-15T19:29:08+0000
الكاظمي يتعهد بعدم السماح بتكرار "أخطاء الماضي"

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بعدم السماح بتكرار "أخطاء الماضي" والعمل على تصحيحها.

جاء حديث الكاظمي خلال زيارته لعدد من عائلات ضحايا أفراد القوات الأمنية الذي قضوا خلال الحرب ضد "داعش" ومكافحة الجريمة المنظمة.

وقال الكاظمي، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة حريصة على حقن دماء ابنائها، وتبذل اقصى الجهود من اجل امن واستقرار البلد".

أضاف أن "المرحلة المقبلة ستخصص للبناء والاعمار من أجل غد افضل للعراق وشعبه، كما لن نسمح بان تتكرر اخطاء الماضي، ونعمل على تصحيح المسارات التي حصلت خلال السنوات الماضية". 

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