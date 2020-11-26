الكاظمي يتعهد بحل مشكلة الرواتب واستيراد الذهب بمطارات إقليم كوردستان

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس بحل مشكلة تمويل رواتب الموظفين، والمستحقات المالية للفلاحين، واستيراد الذهب بمطارات إقليم كوردستان، بحسب ما افاده نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد.

وقال الحداد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم في بغداد انه "التقينا اليوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وتحدثنا معه عن مجموعة من الملفات من بينها رواتب موظفي الاقليم التي لم تُدفع في عدد من الاشهر من العام الحالي".

واردف بالقول بأن "الكاظمي قال إن لديه قناعة بأن ما يتم ارساله من مبالغ مالية لتمويل الرواتب في الاقليم أقل من استحقاقهم بكثير، وان هناك اشخاصا في داخل وخارج البرلمان يسعون لوضع العراقيل امام عمل الحكومة الاتحادية".

واشار الحداد ان "الكاظمي اكد على ضرورة ان يدعم البرلمان الاتفاق بين اربيل وبغداد حول الرواتب لا ان يعرقلها"، في اشارة الى اقرار قانون العجز المالية من دون التوافق مع الكتل الكوردستانية.

وتابع الحداد ان الكاظمي "اكد ضرورة انهاء مشكلة الرواتب وضرورة ان يتم تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة الاتحادية مع اقليم كوردستان و وارسال الرواتب الى الاقليم وصرفها للأشهر التي لم يتم فيها الدفع للموظفين".

ونوه نائب رئيس البرلمان الى ان "الكاظمي يسعى لايجاد اتفاق واجماع سياسي بين الاطراف العراقية لحل مشكلة حصة الاقليم بالموازنة ورواتب الموظفين بسلة واحدة".

ومضى الحداد بالقول ان "الكاظمي تعهد لنا بالقول: اننا لن نسمح ان يبقى مواطنونا واهلنا في كوردستان بلا رواتب".

وعن مستحقات الفلاحين في اقليم كوردستان نقل الحداد عن الكاظمي – والقول للاخير – إن "هؤلاء (أي الفلاحين) تم غدرهم وظلمهم"، لافتا الى ان الكاظمي "اتصل على الفور وخلال اللقاء بوزير التجارة و وزير المالية وطلب منهما حل مشكلة المستحقات المالية".

وعن إيقاف استيراد الذهب بمطارات اقليم كوردستان قال الحداد ان "الكاظمي تعهد بمعالجة هذه القضية ايضا".