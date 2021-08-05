الكاظمي يتعرض لضغوط سياسية شيعية لاستبدال بلاسخارت

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع يوم الخميس أن قوى سياسية شيعية تضغط على رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بهدف تقديم حكومته طلباً رسمياً إلى الأمم المتحدة يتضمن تغيير رئيسة بعثة "يونامي" في العراق جينين هينيس - بلاسخارت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن التحرك جاء بعد التصعيد الإعلامي ضد بلاسخارت من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد اتهامها بالتدخل بالشأن السياسي والأمني بشكل مباشر وتقديمها توصيات الى الحكومة وبعض الأطراف السياسية.

وطالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يوم الأحد باستبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت بعد حديثها عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.

وكانت مجموعة من القوى السياسية أبرزها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد أعلنت مؤخرا مقاطعتها للانتخابات، عازية السبب إلى عدم استقرار الأوضاع في البلاد إلاّ أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدت تلك المقاطعات لا قيمة قانونية لها بعد إغلاق باب الانسحاب.

وكان المالكي قد وجه نهاية شهر تموز الماضي انتقاداً شديد اللهجة إلى بلاسخارت بشأن حديثها حول تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد.