الكاظمي يتطلع إلى مساعدة بريطانيا لإجراء انتخابات "حرة وشفافة"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال استقباله وفد بريطاني، يوم الاثنين، حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى امكانية المساعدة في الوصول لانتخابات "حرة وشفافة".

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي"، موضحاً أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب ضد الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، كما جرى بحث الوضع الإقليمي والعمل سوية من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة".

واضاف البيان أنه "جرت أيضاً مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية، تصب في مصالح البلدين".

كما جرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية، في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات العراقية".

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده خلال اللقاء، "حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة، في المجالين السياسي والاقتصادي"، مشيرا إلى "العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الورقة البيضاء، كذلك مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تلبي تطلعات الشعب العراقي".

من جانبه، أكد الوفد البريطاني دعم بريطانيا للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل، في 22 تشرين الاول 2020، في العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك في إطار جولة أوربية شملت فرنسا والمانيا.