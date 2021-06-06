الكاظمي يتطلع إلى دور دنماركي وأوروبي لاسناد العملية الانتخابية المقبلة

شفق نيوز/ أثنى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، على قرار الحكومة الدنماركية بإعادة فتح سفارتها في بغداد، فيما أكد تطلعه الى دور دنماركي وأوروبي لاسناد العملية الانتخابية المقبلة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر استقبل ، اليوم، وزير خارجية الدنمارك جيبي كوفود والوفد المرافق له، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء التباحث بشأن تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان، أنه جرى أيضاً التباحث في تطوير التعاون المشترك بين بغداد وكوبنهاكن في مجالات اقتصادية متعددة.

وأشار إلى أن اللقاء بحث أيضاً، مجال الحرب على داعش والتدريب والبناء الأمني المؤسساتي، وكذلك التعاون في مجال الاستثمار بالمجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وفي مجال الطاقة، والطاقة النظيفة على وجه الخصوص، فضلاً عن التعاون الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وأثنى الكاظمي على قرار الحكومة الدنماركية بإعادة فتح سفارتها في بغداد والذي أكد على جدية العلاقة بين البلدين.

وبين، وبحسب البيان، أن العراق يولي اهتماماً كبيراً بالعلاقة مع الدنمارك والاتحاد الاوربي بشكل عام، والسعي لتطويرها ضمن إطار سياسة العراق الخارجية والنهج الايجابي والبناء الذي اعتمدته هذه الحكومة.

وأكد الكاظمي التطلع الى الدور الدنماركي والأوروبي بشكل عام في اسناد العملية الانتخابية المقبلة بالمراقبين وفق الاحتياجات العراقية.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود عن شكره للعراق حكومة وشعباً ودورهم في الحرب على عصابات داعش الإرهابية، وأكد التزام حكومته بدعم العراق والعمل الى جانبه في مكافحة الارهاب.

وبين كوفود أن الدنمارك تشعر بالفخر باستلام قيادة بعثة الناتو في العراق، وتتطلع الى لعب دور لاستثمار ذلك لتعزيز آليات دعم القوات الامنية العراقية في مجالات التدريب والمشورة وبناء القدرات المؤسساتية.

كما اكد استعداد الدنمارك لتوفير المساعدة المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذلك دعم التوجهات الاصلاحية للحكومة العراقية في المجال الاقتصادي، وحشد الدعم الدولي لها.

كما أشاد، وبحسب البيان، بالدور العراقي على الساحة الاقليمية، وتنامي فعالية هذا الدور مؤخراً بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.