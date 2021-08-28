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الكاظمي يتطلع لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين بغداد والدوحة

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T10:26:43+0000
الكاظمي يتطلع لتوطيد أواصر التعاون المشترك بين بغداد والدوحة

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم السبت في العاصمة بغداد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن الكاظمي رحب بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر.

وأعرب الكاظمي أيضاً عن تطلّعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن العراق ماضٍ بدوره في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ التهدئة والاستقرار الإقليميين؛ بما يخدم حاضر جميع شعوب المنطقة، ومستقبلها في التعايش السلمي المشترك.

ويشترك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي.

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