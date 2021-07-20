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الكاظمي يتطلع الى دعم أوروبي لإصلاحات "الورقة البيضاء"

Category: سیاسة

Date: 2021-07-20T14:03:31+0000
الكاظمي يتطلع الى دعم أوروبي لإصلاحات "الورقة البيضاء"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، اهمية الاستفادة من التجربة الأوروبية في النهوض ما بعد الحروب، متطلعاً إلى دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تقوم بها حكومته.  

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير أجرى، اليوم، مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، جرى خلالها بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها، والتباحث بشأن ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك.

وأعرب الكاظمي، وفق البيان، عن تمسك العراق بنهج أفضل العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الأوروبية الكبرى، والاستفادة من التجربة الأوروبية في النهوض ما بعد الحروب وتقديمها أنموذجاً للتنمية كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد الكاظمي تطلعه إلى دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار الورقة البيضاء التي تنطوي على إصلاحات مالية، واقتصادية، ومؤسساتية، وما تواجهه من تحديات كبيرة؛ بسبب وجود أطراف عديدة متضررة منها، وذلك  بحسب البيان الذي اشار إلى أن المكالمة ناقشت أيضاً التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سعيه لتطوير العلاقات مع العراق، والحرص على إقامة شراكة حقيقية معه، وأكد أيضاً دعم المجلس الأوروبي للانتخابات النيابية المقرر إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل.

وأشاد ميشيل بالدور الإقليمي المتنامي للعراق، وبيّن أن المجلس الأوروبي يعد العراق شريكاً أساسياً ومفضلاً في المنطقة.

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