الكاظمي يتطرق للتطبيع ويؤكد: الإيرانيون يحاولون دعم الحكومة ومنع الميليشيات من تقويضها

Category: سیاسة

Date: 2021-05-09T20:23:39+0000
الكاظمي يتطرق للتطبيع ويؤكد: الإيرانيون يحاولون دعم الحكومة ومنع الميليشيات من تقويضها

شفق نيوز / تطرق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، إلى تطبيع العراق للعلاقات مع إسرائيل، فيما أكد أن الإيرانيين يحاولون دعم الحكومة ومنع الميليشيات من تقويضها.

وقال الكاظمي، لقناة الجزيرة، إن "الإيرانيين أثبتوا أنهم واقعيون وهم يحاولون دعم الحكومة ومنع الميليشيات من تقويضها".

وبشأن الوضع في فلسطين، دعا الكاظمي، إلى "حماية الأحياء الفلسطينية التي كانت لهم تاريخيا، والدفاع عنها"، مردفا بالقول: "إذا كان التطبيع لا يؤمن حقوق الشعب الفلسطيني فهو غير مقبول بالنسبة للعراق".

واستنكر رئيس الوزراء العراقي، "جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ومنع المسلمين من الوصول لمقدساتهم".

وكانت جامعة الدول العربية، قد أعلنت عزمها عقد اجتماع طارئ بعد غد الثلاثاء، على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس.

وجاء ذلك، بناءً على طلب مقدم من فلسطين، وأيده عدد من الدول العربية، على خلفية ما تعرض له الشعب الفلسيني من اعتقالات وإصابات وقتل في القدس.

وتعتزم منظمة التعاون الإسلامي، أيضا عقد اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية وما رافقها من اعتقالات وإصابات لمواطنين فلسطينيين في القدس.

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