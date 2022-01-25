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الكاظمي يتطرق لحادثة ديالى وازمة الكهرباء ويحسم الجدل بشأن مسرح الرشيد

Category: سیاسة

Date: 2022-01-25T12:55:27+0000
الكاظمي يتطرق لحادثة ديالى وازمة الكهرباء ويحسم الجدل بشأن مسرح الرشيد
الكاظمي يتطرق لحادثة ديالى وازمة الكهرباء ويحسم الجدل بشأن مسرح الرشيد

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