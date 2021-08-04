الكاظمي يترأس إجتماعاً وزارياً أمنياً ويصدر توجيهات

شفق نيوز/ ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني واصدر خلاله حزمة توجيهات.

وقال مكتب الكاظمي الاعلامي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، اليوم، اجتماعاً ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مبيناً أنه جرى خلاله بحث آخر تطورات سير العمليات الأمنية والجهد الاستخباري، في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية وبقاياها.

وأوضح البيان أن المجلس تدارس في مستهل الاجتماع الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، مشيراً إلى أن الكاظمي وجه القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء.

وشدّد الكاظمي على أهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية؛ من أجل تأمين نجاحها في كل المراكز، ومفاصل العملية الانتخابية.

وناقش المجلس أيضاً الجهود المبذولة؛ لأجل حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، بحسب البيان الذي بين أن الكاظمي تابع تفاصيل الإجراءات والتحوّطات الأمنية المتخذة، فضلاً عن العمل الاستخباري المرافق لهذه العمليات الأمنية؛ بما يؤمّن حفظ البنى التحتية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وعدم إفلات العناصر الإرهابية التي تحاول تخريبها.