سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد تفجير بغداد المزدوج

Category: سیاسة

Date: 2021-01-21T12:31:29+0000
الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد تفجير بغداد المزدوج

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد. 

ويأتي الاجتماع بعد ساعات قليلة من تفجير دامٍ استهدف العاصمة بغداد عبر مفجرين انتحاريين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإجتماع داخل يعقد مقر قيادة عمليات بغداد، يحضره كل من وزير الداخلية، قائد عمليات بغداد، قائد شرطة بغداد، قائد العمليات المشتركة،  قادة فرق، مستشار الأمن الوطني.

وتسبب التفجير المزدوج بسقوط 28 ضحية، وإصابة 88 آخر.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.

related

الكاظمي يجري جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

Date: 2020-10-12 17:02:30
الكاظمي يجري جولة أوروبية تشمل ثلاث دول

قرار للكاظمي يخص قضايا "الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"

Date: 2020-08-30 13:44:59
قرار للكاظمي يخص قضايا "الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية"

ميركل معجبة ببرنامج الكاظمي وتدعوه لزيارة برلين

Date: 2020-05-28 19:07:57
ميركل معجبة ببرنامج الكاظمي وتدعوه لزيارة برلين

الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة: نحتاج عملية قيصرية

Date: 2020-12-19 18:42:50
الكاظمي يحذر من انهيار النظام وفوضى عارمة: نحتاج عملية قيصرية

كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

Date: 2020-06-01 18:24:04
كورونا يطيح بقانون الموازنة وإكمال الحكومة من جلسة البرلمان المقبلة

صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

Date: 2020-10-19 08:42:48
صور.. مراسم استقبال رسمية للكاظمي في فرنسا

الكاظمي لمسعود بارزاني: إقليم كوردستان جزء أساس ومتكامل من العراق

Date: 2020-09-10 10:10:37
الكاظمي لمسعود بارزاني: إقليم كوردستان جزء أساس ومتكامل من العراق

الكاظمي يعلّق على أحداث السليمانية: سنعمل بجدية لتحقيق هذا الغرض

Date: 2020-12-11 20:19:52
الكاظمي يعلّق على أحداث السليمانية: سنعمل بجدية لتحقيق هذا الغرض