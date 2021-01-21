الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد تفجير بغداد المزدوج

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعًا طارئًا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات قليلة من تفجير دامٍ استهدف العاصمة بغداد عبر مفجرين انتحاريين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإجتماع داخل يعقد مقر قيادة عمليات بغداد، يحضره كل من وزير الداخلية، قائد عمليات بغداد، قائد شرطة بغداد، قائد العمليات المشتركة، قادة فرق، مستشار الأمن الوطني.

وتسبب التفجير المزدوج بسقوط 28 ضحية، وإصابة 88 آخر.

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "الباله" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.