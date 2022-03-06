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الكاظمي يترأس اجتماعاً "طارئاً" لمواجهة ارتفاع الأسعار ويصدر توجيهات لثلاث وزارات

Category: سیاسة

Date: 2022-03-06T13:48:56+0000
الكاظمي يترأس اجتماعاً "طارئاً" لمواجهة ارتفاع الأسعار ويصدر توجيهات لثلاث وزارات

شفق نيوز/ ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اجتماعاً "طارئاً" لمناقشة الأمن الغذائي بالبلاد وإجراءات مواجهة ارتفاع الأسعار، واصدر توجيهات الى وزارات المالية والتجارة والزراعة.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيـر ترأس، اليوم، اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.

وأوضح البيان، أن الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية.

ووجه الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها.، كما وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشانها.

وناقش الاجتماع، بحسب الاجتماع، وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها.

وشهدت الاسواق المحلية العراقية، خلال اليومين الماضيين، ارتفاعاً مفاجئاً في الاسعار، سيما المواد الغذائية الاساسية، وسط أنباء تفيد بتأثر الاقتصاد العراقي بتطورات المواجهة الروسية - الاوكرانية، مع اقتراب حلول شهر رمضان.   

 

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