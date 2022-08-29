الكاظمي يترأس اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية

شفق نيوز / ترأس القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الإثنين، اجتماعاً طارئاً للقيادات الأمنية، لبحث تداعيات خروج التظاهرات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات عن السيطرة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع عقد برئاسة الكاظمي، في مقر قيادة العمليات المشتركة، وشهد مناقشة الأحداث الأخيرة ودخول المتظاهرين للمؤسسات الحكومية".

وجدد الكاظمي، وفقاً للبيان، توجيهاته إلى القيادات الأمنية بـ"الالتزام التام بالتعليمات السابقة فيما يخص حماية أرواح المتظاهرين، والحفاظ أيضاً على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع التجاوز على المؤسسات الحكومية من قبل أي طرف كان".

ودعا القائد العام، المتظاهرين، إلى "الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء، وعدم إرباك الوضع العام في البلاد، وتعريض السلم المجتمعي إلى الخطر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.