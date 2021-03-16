الكاظمي يتراجع عن قرار إلغاء رواتب محتجزي رفحاء

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، إعادة رواتب محتجزي رفحاء.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مجلس الوزراء قرر إلغاء قراره بالرقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشأن إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً.

وكان مجلـس الـوزراء فـي جلستـهِ الاعتيادية الخامسـة المُنعقـدة بتاريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:

1. يكـون تمويـل مستحقات محتجزي رفحاء وفقـًا لما منصوص عليه

في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى

من المستحقات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،

فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :

أ. أن يكـون المحتجز من المقيمين في العـراق حاليـًا .

ب. أن يكـون المحتجز ربـًا الأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقية أفراد أسرته.

جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .

د. يتحمـل المستفيد مسؤوليـة استلامه الرواتـب خـلاف الفقرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصولية بحقه .

2. تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توافر الشروط المذكورة آنفـًا .

3. في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعدية وأيّ مستحقات ماليـة مُقـررة لمحتجزي رفحاء المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين: ( 4 لسنة 2006 ) المُعـدّل بالقانون: ( 35 لسنـة 2013 ) ولا شعـار آخـر .

4. التأكيد على تنفيـذ المـادة (10) من القانون: (26 لسنة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمح بالجمع بين راتبين أو أكثر باستثناء الفئات المذكورة في المـادة آنفـًا.