الكاظمي يتراجع عن تكليف محافظ نينوى بمهام قائممقام سنجار

شفق نيوز/ تراجع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن قراره بتكليف محافظ نينوى نجم الجبوري بمهام قائممقام سنجار.

وقال الناطق الرسمي باسم المحافظة رعد العباسي؛ لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي الغى قرار تكليف محافظ نينوى نجم الجبوري بادارة قائممقامية قضاء سنجار، مشيرا الى أن اسباب الالغاء مجهولة.

وكان مصدر في الحكومة الاتحادية، افاد يوم الثلاثاء أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كلّف محافظ نينوى نجم الجبوري بمهام قائممقام سنجار من موقع ادنى.

بدوره أكد رعد العباسي المتحدث باسم رئيس الحكومة المحلية في المحافظة في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي اصدر أمراً إدارياً بتكليف محافظ نينوى نجم الجبوري لادارة قائممقامية سنجار.

وأضاف أن تكليف الجبوري يكون من موقع ادنى، مشيرا إلى أن الكتاب الخاص بالتكليف قد وصل اليوم الى ديوان المحافظة.

ويأتي هذا القرار عقب التوتر الحاصل بين الجيش العراقي، والقوات الموالية لحزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة نينوى.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.