الكاظمي يتدخل في ملف صحة نينوى وطلب رسمي لاقالة مديرها

شفق نيوز/ قدم برلماني عن نينوى، اليوم الاحد، طلباً رسمياً الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإقالة مدير صحة المحافظة.

وقال النائب نايف الشمري لوكالة شفق نيوز، "التقيت اليوم، بالكاظمي ووعدني بالتدخل بصورة مباشرة وشخصية لحل مشكلة ملف الصحة في نينوى"، مشيراً إلى "تدهور الواقع الصحي ووجود شبهات فساد".

واوضح الشمري أنه "قدم خلال اللقاء طلباً رسمياً الى الكاظمي من اجل اقالة مدير الصحة".

وفي وقت سابق كشف النائب الشمري، عن وجود تحرك نيابي للإطاحة بمدير صحة نينوى وفتح ملفات كبيرة بحقه في هيئة النزاهة، على خلفية تردي الواقع الصحي في المحافظة.

وكان القضاء العراقي قد اصدر في وقت سابق، امر استقدام بحق مدير صحة نينوى فلاح الطائي للتحقيق معه في قضايا ملفات فساد.

كما اعتقلت قوة من هيئة النزاهة، في اوقات متفرقة، عددا من الموظفين في شعبة الحسابات التابعة لدائرة صحة نينوى على خلفية ملفات فساد.