سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يتدخل في ملف صحة نينوى وطلب رسمي لاقالة مديرها

Category: سیاسة

Date: 2022-06-05T16:59:11+0000
الكاظمي يتدخل في ملف صحة نينوى وطلب رسمي لاقالة مديرها

شفق نيوز/ قدم برلماني عن نينوى، اليوم الاحد، طلباً رسمياً الى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإقالة مدير صحة المحافظة.

وقال النائب نايف الشمري لوكالة شفق نيوز، "التقيت اليوم، بالكاظمي ووعدني بالتدخل بصورة مباشرة وشخصية لحل مشكلة ملف الصحة في نينوى"، مشيراً إلى "تدهور الواقع الصحي ووجود شبهات فساد".

واوضح الشمري أنه "قدم خلال اللقاء طلباً رسمياً الى الكاظمي من اجل اقالة مدير الصحة".

وفي وقت سابق كشف النائب الشمري، عن وجود تحرك نيابي للإطاحة بمدير صحة نينوى وفتح ملفات كبيرة بحقه في هيئة النزاهة، على خلفية تردي الواقع الصحي في المحافظة.

وكان القضاء العراقي قد اصدر في وقت سابق، امر استقدام بحق مدير صحة نينوى فلاح الطائي للتحقيق معه في قضايا ملفات فساد.  

كما اعتقلت قوة من هيئة النزاهة، في اوقات متفرقة، عددا من الموظفين في شعبة الحسابات التابعة لدائرة صحة نينوى على خلفية ملفات فساد.

 

related

ثلث نواب البرلمان العراقي يطالبون الكاظمي بسحب يد أحد وزرائه

Date: 2022-05-11 12:15:03
ثلث نواب البرلمان العراقي يطالبون الكاظمي بسحب يد أحد وزرائه

الكاظمي ونظيره البلغاري يتبادلان الدعوات لزيارة بغداد وصوفيا

Date: 2022-05-24 16:26:08
الكاظمي ونظيره البلغاري يتبادلان الدعوات لزيارة بغداد وصوفيا

مصدر: لقاء الحنانة كان بطلب من الكاظمي والمؤشرات ترجح حصوله على ولاية جديدة

Date: 2022-02-15 09:34:09
مصدر: لقاء الحنانة كان بطلب من الكاظمي والمؤشرات ترجح حصوله على ولاية جديدة

الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث جملة ملفات

Date: 2021-08-20 14:22:40
الكاظمي يزور الكويت الأسبوع المقبل لبحث جملة ملفات

الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات فاجعة الناصرية

Date: 2021-07-12 21:27:23
الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات فاجعة الناصرية

الكاظمي: المسيحيون ثراء نوعي ونهجنا ثابت برعاية التنوّع العراقي وحمايته

Date: 2021-12-16 16:53:01
الكاظمي: المسيحيون ثراء نوعي ونهجنا ثابت برعاية التنوّع العراقي وحمايته

وثائق.. نائبة عن دولة القانون ترفع دعوتين للاتحادية ضد حكومة الكاظمي

Date: 2022-04-18 11:32:16
وثائق.. نائبة عن دولة القانون ترفع دعوتين للاتحادية ضد حكومة الكاظمي

الكاظمي يحسم الجدل: لن تكون هناك قوات قتالية أمريكية في نهاية العام

Date: 2021-07-29 06:00:13
الكاظمي يحسم الجدل: لن تكون هناك قوات قتالية أمريكية في نهاية العام