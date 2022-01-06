الكاظمي يتخذ عدة قرارات بشأن النجف من بينها الإشراف الشخصي على المحافظة

شفق نيوز/ أتخذ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الخميس مجموعة من القرارات تخص إدارة محافظة النجف التي تُعد عاصمة التشيع في العراق والعالم من بينها الإشرف الشخصي من قبله على المحافظة.

وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء لم يكلف محافظا جديدا لمحافظة النجف.

وأضاف أن الكاظمي سيشرف شخصياً على شؤون المحافظة بسبب ثقلها الاجتماعي والديني والدولي الخاص، مردفا بالقول إن السياقات القانونية ستكون مطبقة بشكل واضح بما يحفظ لمدينة النجف قانونية اداراتها المحلية.

وأشار المصدر إلى أن النائب الاول لمحافظ النجف سيرتبط بشكل مباشر برئيس الوزراء لتسيير اعمال وشؤون المحافظة لتذليل كل العقبات المالية والادارية.

وتابع المصدر بالقول إن زيارة الكاظمي اليوم ادارية ومهنية فقط من اجل المحافظة وتقديم الخدمات لاهلها وحل مشاكلهم ولا تحمل أي طابع سياسي.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل بلدية مدينة النجف القديمة، وتم تحديد حدودها واعلانها، وتأسيس صندوق اعمار المحافظة، وفقا للمصدر.

الكاظمي أصدر امرا برعاية واشراف خاص منه اكمال أربعة مشاريع استراتيجية في المحافظة وهي:

1. مشروع مجاري النجف الكبير.

2. مشروع ماء النجف الكبير .

3. ربط النجف بطريق الدولي السريع.

4. اكمال طريق الحج البري الرابط بين المحافظ والحدود السعودية.

ووصل الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الخميس، الى محافظة النجف.

وفور وصوله عقد الكاظمي اجتماعاً موسعاً مع مديري الدوائر الصحية، والبلدية، والتربوية، والاستثمار بمحافظة النجف، وقائممقاميات المحافظة بحضور عدد من الوزراء، والقيادات الأمنية، والمستشارين.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين على موافقة الكاظمي على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتكليف نائب المحافظ الأول هاشم الكرعاوي بإدارة المحافظة.