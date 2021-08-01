الكاظمي يتحرك لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحكومة العراقية، يوم الأحد، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يعمل على إقامة قمة إقليمية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هذه القمة من المؤمل أن تشارك فيها الدول المحيطة بالعراق، بالإضافة إلى قطر والإمارات ومصر، على أن تعقد بعد منتصف الشهر الجاري.

وأضاف أن القمة تهدف الى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة وعقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات.

وكانت حكومة الكاظمي نجحت في حزيران يونيو الماضي في استضافة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة بغداد في قمة ثلاثية.

وتعمل حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة قبل عام لإعادة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي، بعد توتر شهدته الحكومات السابقة.