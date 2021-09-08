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الكاظمي يتحدث لبلاسخارت عن "جهود لتأمين مشاركة شعبية فعّالة في الانتخابات"

Category: سیاسة

Date: 2021-09-08T16:02:28+0000
الكاظمي يتحدث لبلاسخارت عن "جهود لتأمين مشاركة شعبية فعّالة في الانتخابات"

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بحسب بيان لمكتب الكاظمي.

وأكّد الكاظمي أن الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي.

وجرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات.

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