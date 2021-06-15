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الكاظمي يتحدث عن وزارة في حكومته بدأت بها الدعاية الانتخابية باستغلال رواتب الفقراء

Category: سیاسة

Date: 2021-06-15T13:09:53+0000
الكاظمي يتحدث عن وزارة في حكومته بدأت بها الدعاية الانتخابية باستغلال رواتب الفقراء

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، عن ورود شكاوى على بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول استغلال شريحة الفقراء لاغراض انتخابية.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم، "نرفض رفضا قاطعا استغلال الوزارات للانتخابات فهذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لاغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق".

واضاف، "هناك شكاوى على اجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لاغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى".

واكد الكاظمي بالقول، "لا نقبل بان تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم لمادة دسمة واستغلال للانتخابات".

وتابع رئيس الوزراء، "لدينا اهتمام كبير بتوفير السلة الغذائية التي ستوزع لشريحة الفقراء وستكون فيها مواد اكثر من المواد التي توزع حاليا، كما ونوعا وهذه احدى اولويات الحكومة الحالية لتخفيف معاناة الشرائح الفقيرة وتوفير مستلزمات العيش الكريم لهم".

واكد على ضرورة "توجيه الدعم الحكومي، كالسلة الغذائية وغيرها من انواع الدعم، الى طبقة الفقراء والمستحقين، حيث ان ما يجري حاليا من استلام رجال اعمال وموظفين كبار واسماء وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل فشلا وفسادا اداريين".

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