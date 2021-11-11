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الكاظمي يتحدث عن مواقف عراقية "مشرّفة" إزاء محاولة اغتياله

Category: سیاسة

Date: 2021-11-11T17:42:53+0000
الكاظمي يتحدث عن مواقف عراقية "مشرّفة" إزاء محاولة اغتياله

شفق نيوز/ عبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الخميس عن شكره للمواقف الخارجية والمحلية التي نددت بمحاولة اغتياله.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يتقدم بوافر العرفان والتقدير للمواقف والإدانات المسؤولة، وأصوات الاستنكار التي صدرت إزاء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له فجر يوم الأحد الماضي، وهي مواقف مثّلت الوقوف إلى جانب العراق وشعبه الكريم، قبل أن تكون مواقف مبدئية إزاء العنف والإرهاب".

وخص الكاظمي بالذكر "مواقف الشجب والإدانة الواضحة التي صدرت عن الملوك وزعماء وقادة الدول الشقيقة والصديقة للعراق، وكذلك عن عدد من المسؤولين والهيئات الرسمية فيها"، معبرا عن "شكره لمن اتصل منهم مطمئناً ومجدداً الموقف الرافض للإرهاب بكل أشكاله".

كما أعرب الكاظمي، عن "تقديره العالي لكل الشخصيات والقوى السياسية والاجتماعية التي عبرت عن تضامنها ورفضها، سواء بالإدانة أو بكل أشكال التضامن الأخرى، وهي بذلك تسجل موقفاً مشرفاً ومؤازراً للشعب العراقي وهو يخوض أصعب تحدياته نحو المستقبل الآمن المزدهر".

وعبر رئيس الوزراء عن "امتنانه وشكره لكل وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي تعاطت مع الحدث بمهنية مسؤولة، وبموضوعية تلتزم الصواب وعرض الحقائق"، داعياً كل الفعاليات الإعلامية والمنابر الرأي إلى "وقفة مشرفة ومهنية وضّاءة، تتحلى بالصدق والإخلاص لرسالة الإعلام الرفيعة، التي لا ينبغي التخلي عن جوهرها الإنساني تحت كل الظروف".

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