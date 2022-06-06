الكاظمي يتباحث بجملة ملفات مع وزيري الخارجية المصري والأردني

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأعرب الكاظمي في مستهل اللقاء عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك. كما أكد سيادته على أهمية التعاون، وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، بحسب بيان لمكتبه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة، وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للدول الثلاث، وللمنطقة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضدّ من التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة.