الكاظمي يبلغ بارزاني بقرب زيارته لإقليم كوردستان: تكرار الزيارات رسائل صحيحة

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء العراقي، يوم السبت، مع رئيس اقليم كوردستان، عددا من الملفات المشتركة بين الاقليم والحكومة الاتحادية، أبرزها اتفاق التطبيع في سنجار، فضلا عن الوضع الأمني في البلاد.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم السبت، رئيس اقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات التي تصب في مجال التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق ما أطره الدستور، فضلا عن مناقشة جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون في سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وأضاف أن الرئيسين بحثا الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا وتصاعد الاصابات، والجهود الكبيرة الرامية الى توفير الخدمات الصحية للمصابين وتوفير اللقاحات.

واثنى رئيس الوزراء على التقدم الحاصل في مجال التأسيس للآليات الدستورية الداخلية، مستشهدا بالاتفاق على المحكمة الاتحادية، وتمكن مجلس النواب من تمرير الموازنة الاتحادية، التي اعرب عن امله في ان يتم تطبيقها بدقة، وعدم الدخول في اجتهادات وتفسيرات تتعارض مع تقديم الخدمة للمواطن العراقي، ووفق مبدأ العدالة في توزيع الثروة، وفقا للبيان.

وأكد الكاظمي على ضرورة تعزيز التكامل الأمني بين بغداد واربيل بالشكل الذي يحقق الاستقرار الداخلي، ويمنع حدوث اي فجوة يمكن ان يستغلها الإرهاب أو الجريمة المنظمة، في المناطق المتنازع عليها او غيرها.

كما اكد على ان تكرار زيارات السيد رئيس الاقليم الى بغداد يبعث برسائل صحيحة لكل العراقيين ويساهم في بناء الثقة ويدل على حسن النية ويحفز روح التعاون المشترك والتنسيق في جميع المجالات لمصلحة البلد وأشار الى زيارته القادمة الى اقليم كردستان.

من جانبه؛ أعرب رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، وأشاد بجهود السيد رئيس مجلس الوزراء سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، حيث أكد ان الجهد الدبلوماسي العراقي في الفترة الماضية، وما تخلله من زيارات واجتماعات ابرزت المكانة المستحقة للعراق بأكمله، واعادة دوره الطبيعي اقليميا ودوليا.

وبحسب البيان؛ أن بارزاني أشاد بنهج الحكمة في معالجة القضايا الداخلية، وارتفاع مستوى التنسيق الامني، وضرورة تطويره، معربا عن دعمه للحكومة وتعزيز مكانة الدولة، بالشكل الذي يمكنها من معالجة تحدياتها.

وبارك بارزاني على تمرير مجلس النواب لقانون الموازنة، مؤكدا على أن حل القضايا العالقة بين بغداد واربيل يمهد الطريق لمزيد من الاستقرار والتقدم للعراق، وفقا للبيان.