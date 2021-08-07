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الكاظمي يبعث رسالة للسيسي بيد عناد والقاهرة تكشف فحواها

Category: سیاسة

Date: 2021-08-07T11:42:19+0000
الكاظمي يبعث رسالة للسيسي بيد عناد والقاهرة تكشف فحواها

شفق نيوز/ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الفريق وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، الذي يحمل رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الأول.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن "وزير الدفاع العراقي نقل رسالة خطية إلى الرئيس من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على الأصعدة كافة".

ووفقا للمتحدث فإن الرسالة تضمنت ايضا "التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".

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