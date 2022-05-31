الكاظمي يبرق الى بري بإعادة انتخابه: نتمنى الاستقرار للبنان

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بمناسبة اعادة انتخابه للمرة السابعة على التوالي.

وجاء في تهنئة بعث بها الكاظمي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نقدم لكم أجمل التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس النواب اللبناني ونيلكم ثقة أعضائه، متمنين لكم وافر النجاح وأتم التوفيق في مهامكم وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وللبنان الشقيق الاستقرار وتحقيق طموحات شعبه العزيز في الرفاه والازدهار".

يشار الى أن البرلمان اللبناني أعاد انتخاب نبيه بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء 31 مايو/ أيار الجاري، وللمرة السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلبية الأصوات.