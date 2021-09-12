سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يبدأ زيارته إلى إيران ويفصح عن اهدافها

Category: سیاسة

Date: 2021-09-12T04:58:30+0000
الكاظمي يبدأ زيارته إلى إيران ويفصح عن اهدافها

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، على رأس وفد حكومي كبير، إلى إيران في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

وقال الكاظمي في تصريح قبيل المغادرة: إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات، والتركيز على عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري في المنطقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية على وفق مبادئ دعم الاستقرار، والتعاون، والصداقة؛ من أجل ترسيخ أسس السلام والازدهار.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي الاعلامي أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع خلال الزيارة بعدد من القيادات الإيرانية، وستشهد الزيارة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة؛ لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، فضلاً عن بحث التنسيق الثنائي فيما يتعلق بالمواقف من القضايا الإقليمية والدولية، وتدعيم أمن المنطقة واستقرارها.

related

وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

Date: 2021-02-03 05:28:30
وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

Date: 2021-06-29 16:17:08
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. الكاظمي يتوجه إلى بلجيكا

الكاظمي يزور أربيل لأول مرة

Date: 2020-09-09 13:54:05
الكاظمي يزور أربيل لأول مرة

قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

Date: 2021-04-06 09:08:50
قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

في موقف غير مسبوق.. الكاظمي ينفجر "غضباً" بوجه إيران

Date: 2021-04-07 18:53:53
في موقف غير مسبوق.. الكاظمي ينفجر "غضباً" بوجه إيران

بعد السعودية.. وزير خارجية العراق يزور إيران

Date: 2021-02-26 16:41:50
بعد السعودية.. وزير خارجية العراق يزور إيران

بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

Date: 2021-07-01 08:16:41
بعد بروكسل.. الكاظمي يتوجه للفاتيكان للقاء البابا فرنسيس

مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي

Date: 2021-06-13 07:58:14
مصدر حكومي عراقي بشأن إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران: مرتبط بالكاظمي