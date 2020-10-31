الكاظمي يبدي استعداد العراق لتقديم العون الى تركيا بعد حادثة الزلزال

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عن تعازيه ومواساته لتركيا، حكومة وشعبا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير غربي تركيا، أمس الجمعة.

وعبّر الكاظمي، في برقية بعثها الى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن "تضامن العراق وتعاطفه مع حكومة وشعب تركيا الصديقة، كما قدّم مواساته وتعازيه الى أسر الضحايا والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة".

ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي عن الاخير قوله ان "العراق يؤكد تضامنه الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة، واستعداد الجهات الحكومية المختصة، لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة أزمير ومحيطها".

وعبر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في وثت سابق من اليوم عن تعازيه لذوي ضحايا الزلزال في تركيا واليونان.

وكتب بارزاني تغريدة على "تويتر" جاء فيها "أتقدم بأحر التعازي لأسر ضحايا الزلزال المأساوي الذي ضرب تركيا واليونان أمس".

واضاف "صلواتي ودعواتي للمتضررين من الزلزال ، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

وهز زلزال قوي أمس الجمعة منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا وجزيرة كريت في اليونان.

وقالت تقارير ووكالات أنباء تركية إن الزلزال الذي ضرب منطقة بحر إيجة قبالة أزمير تسبب بحدوث موجات مد عاتية جزئية.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 27 قتيلا وأكثر من 800 جريح، حسب اخر حصيلة.

و تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصا في مدينة إزمير