الكاظمي يبحث ملفين مع وفد حكومة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وفد حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس ملفي الأمن والموازنة المالية.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لوفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم السيد قوباد طالباني، وفق بيان صدر عن الحكومة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أنه "جرى استعراض أهم الأوضاع السياسية والأمنية والقضايا الوطنية التي تشهدها البلاد، ومناقشة الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له مدينة اربيل، وتنسيق الجهد الامني والاستخباري مع سلطات الاقليم".

كما جرى البحث في "ملفات تتعلق بالموازنة الإتحادية العامة المعروضة للإقرار حاليًا أمام مجلس النواب، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة بين العراقيين بلا تمييز أو تفريق، وبما يتوافق مع الدستور العراقي ومبادئه"، وفق البيان.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 في المئة.

وجرى تضمين الاتفاق في مشروع الموازنة، إلا أن كتلا سياسية شيعية في البرلمان ترفض الاتفاق، وهو ما يعيق تمريره في البرلمان.