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الكاظمي يبحث مع وفد من الحكومة الامريكية الجولة القادمة لسحب قواتها من العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-15T09:32:04+0000
الكاظمي يبحث مع وفد من الحكومة الامريكية الجولة القادمة لسحب قواتها من العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال لقاء جمعه في بغداد مع منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له الجولة المقبلة من الحوارات لسحب قوات الولايات المتحدة من العراق.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية انه جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كما تمت مناقشة اليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز امن العراق وسيادته، بالاضافة الى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا.

وأضاف البيان انه خلال اللقاء ايضا مناقشة الاوضاع الاقليمية، والتأكيد على حاجة المنطقة الى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال.

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