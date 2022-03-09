الكاظمي يبحث مع نواب بابل الاعتداء على المتظاهرين من قبل حماية نائبة صدرية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-09T11:11:16+0000

الكاظمي يبحث مع نواب بابل الاعتداء على المتظاهرين من قبل حماية نائبة صدرية

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