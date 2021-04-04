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الكاظمي يبحث مع نظيره الإماراتي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T15:29:48+0000
الكاظمي يبحث مع نظيره الإماراتي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

شفق نيوز / بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع نظيره الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الأحد، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى عصر اليوم، رئيس مجلس وزراء الإمارات (حاكم دبي) الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف البيان، أن "الكاظمي بحث مع الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات".

وأجرى الكاظمي، صباح يوم الأحد، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الكاظمي في أبو ظبي، ولي العهد محمد بن زايد، حيث بحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من القطاعات، فضلا عن مناقشة مجمل الأوضاع في المنطقة.

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