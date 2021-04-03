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الكاظمي يبحث مع نائب رئيس الاتحاد السويسري إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-03T17:51:10+0000
الكاظمي يبحث مع نائب رئيس الاتحاد السويسري إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع نائب رئيس الاتحاد السويسري اجنازيو كاسيس اعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا و آفاق تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك خطوات إعادة فتح السفارة السويسرية ببغداد.

وأضاف؛ أن الجانبين بحثا طرق تعزيز التنمية الاقتصادية و الإستثمارات الأجنبية في العراق، ودعم سويسرا للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بما يؤكد مشاركة أوسع للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار ووظائف واعدة في سوق العمل العراقية.

وكذلك جرى بحث التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم الى مناطق سكناهم بما يعزز الجهود الرامية الى تجاوز الآثار التي خلّفها الإرهاب، وفقا للبيان.

واشار البيان إلى أن سفير الاتحاد السويسري في بغداد كان حاضرا في اللقاء فضلًا عن عدد من المسؤولين والمستشارين.

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