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الكاظمي يبحث تطوير علاقة العراق مع السويد والاتحاد الأوروبي بأربعة مجالات

Category: سیاسة

Date: 2021-11-22T10:30:26+0000
الكاظمي يبحث تطوير علاقة العراق مع السويد والاتحاد الأوروبي بأربعة مجالات

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وزيرة خارجية السويد آن ليندي والوفد المرافق لها.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وستوكهولم، فضلاً عن مناقشة الدور العراقي الإقليمي والدولي، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكيفية المضي في تنفيذها.

وشهد اللقاء أيضاً بحث ملف الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها، فضلاً عن دعم المناطق المحررة.

وأكد الكاظمي على ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في المجال الأمني والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك في مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق.

ونقلت الوزيرة الضيف تحيات الحكومة السويدية لرئيس مجلس الوزراء، وأشادت بالدور الإقليمي للحكومة العراقية في تعزيز استقرار المنطقة عبر انتهاجها سبل الحوار والتهدئة.

وعبرت وزيرة خارجية السويد أيضاً عن تطلع بلدها للمزيد من التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مختلف المجالات والصعد.

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