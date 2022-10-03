شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني‎.، اليوم الاثنين، التزام العراق والإقليم بعلاقات حسن الجوار وأن لا تكون ‏الأراضي العراقية مصدر ‏تهديد ‏لدول الجوار.‏

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان على هامش زيارة الكاظمي إلى الإقليم، بحسب بيان، لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، "التباحث في آخر مستجدات سير العملية السياسية، والمساعي التي تبذلها ‏‏الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان؛ من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية ‏‏الفاعلة، والحفاظ على السلم الأهلي، وتبنّي الحوار كنهجٍ وحيدٍ لإنتاج الحلول".‏

وركّز الطرفان على أن دماء العراقيين وأرواحهم، ‏وحفظ الأموال والممتلكات العامة والخاصة ‏هي غاية وهدف في الوقت نفسه، والتأكيد على ‏أن الجميع مطالبون بالتعاون مع القوات ‏الأمنية وتيسير أدائها لواجبها؛ للحفاظ على أمن ‏العراق واستقراره‎.

وبحث الطرفان التطورات الأمنية الأخيرة واستهداف مناطق في إقليم كردستان، وأكدا على ‏‏‏ضرورة احترام السيادة العراقية، ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات ‏الإقليمية، ومؤكدين التزام العراق وإقليم كردستان بعلاقات حسن الجوار وأن لا تكون ‏الأراضي العراقية مصدر ‏تهديد ‏لدول الجوار.‏