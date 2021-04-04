الكاظمي وآل نهيان يترأسان اجتماعا موسعا في الإمارات

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأحد الاجتماع الموسع للوفدين العراقي والاماراتي.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد حكومي رفيع صباح اليوم الأحد بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرت في قصر الوطن بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاحد، مراسم الاستقبال الرسمي للكاظمي، من قبل آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال الرسمي عزف النشيد الوطني العراقي والنشيد الوطني الاماراتي وتفتيش حرس الشرف، واطلاق 21 اطلاقة مدفعية ترحيبية، اضافة الى مرافقة كوكبة الخيالة عجلة رئيس مجلس الوزراء .

ويجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة رسمية الى دولة الامارات العربية المتحدة، يبحث فيها تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، الى جانب بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي هذه الزيارة عقب أخرى أجراها الكاظمي إلى السعودية التقى فيها ولي العهد محمد بن سلمان، وبحث الجانبان التعاون في شتى المجالات مع توقيع عدد من مذكرات التفاهم وإبرام اتفاقيات ثنائية.