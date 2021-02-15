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الكاظمي و"فتح العامري" يعزّون كوردستان

Category: سیاسة

Date: 2021-02-15T12:04:20+0000
الكاظمي و"فتح العامري" يعزّون كوردستان

شفق نيوز/ تقدم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بالتعزية إلى إقليم كوردستان، برحيل القيادي الكوردي روز نوري شاويس.

وقال الكاظمي في بيان، "نتقدم بالتعزية الى شعبنا العراقي الكريم، وشعبنا في إقليم كردستان العراق خاصة، بوفاة النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء، والمناضل والسياسي المعروف، السيد روز نوري شاويس".

وأضاف "لقد بذل الراحل مسيرته وجذوة حياته لأجل مقارعة النظام الدكتاتوري، وبناء العراق الحر الديمقراطي الفيدرالي، وترسيخ العيش المشترك الآمن بين أطياف العراقيين كافة".

من جانبه عزّى تحالف الفتح برئاسة هادي العامري الشعب الكوردي عامة وإلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني خاصة رحيل شاويس.

وقال "فقدنا اليوم أحد أبرز وجوه الخطاب المعتدل، وأحد المساهمين الفاعلين في إرساء التجربة السياسية العراقية بعد التغيير بعد مسيرة نضالية طويلة في مقارعة الدكتاتورية والاستبداد".

وأعلن في إربيل صباح الاثنين بالتوقيت المحلي وفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني روژ نوري شاويس عن 74 عاماً اثر معاناة مع المرض.

وروز نوري شاويس سياسي كوردي، ولد في سنة 1947، في مدينة السليمانية ، تولى رئاسة برلمان إقليم كوردستان لغاية 2004، وأصبح ممثلاً للزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مجلس الحكم عام 2004، وشغل مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

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