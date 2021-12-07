الكاظمي ونيجيرفان بارزاني يجريان مباحثات ويؤكدان على التنسيق لـ"درء خطر الإرهاب"

شفق نيوز/ ناقش كل من رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، التهديدات الأمنية والاعتداءات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي، التي طالت مواقع للقوات الأمنية العراقية والمواطنين العراقيين، وأدت إلى وقوع ضحايا من البيشمركة والمدنيين.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان، أكد الكاظمي الدعم الكامل لجهود البيشمركة في مقارعة الإرهاب، مشدداً على التنسيق الكامل بين القوات المسلحة العراقية من الجيش والبيشمركة والقوى الأمنية الأخرى، ولاسيما في مناطق الفراغ الأمني بين الطرفين.

وأكد رئيس مجلس وزراء العراق على ضرورة المضي في تنشيط عمل اللجان التنسيقية المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة؛ بهدف ردع ومطاردة فلول الإرهاب والقضاء عليها؛ لما تمثله من خطر على العراق والمنطقة كلها.

من جانبه، شكر رئيس إقليم كوردستان رئيس مجلس وزراء العراق، مبدياً استعداد إقليم كوردستان التام للتعاون والتنسيق مع القوات العراقية لحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كوردستان.

وتقول مصادر أمنية، إن أغلب الهجمات الأخيرة، ينطلق فيها ارهابيو داعش على الأغلب من سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.