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الكاظمي ونظيره الأسترالي يبحثان التعاون في خمسة مجالات

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T14:06:17+0000
الكاظمي ونظيره الأسترالي يبحثان التعاون في خمسة مجالات

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز.

وقال مكتب الكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاخير هنّأ في مستهل الاتصال، رئيس الوزراء الأسترالي بمناسبة انتخابه لرئاسة الحكومة، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وقال البيان أيضاً، إن الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تنامياً في مجالات عدّة، يأتي في مقدمتها الأمن والاقتصاد والاستثمار فضلاً عن قطاعي الطاقة والتعليم.

وأكّد الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وبما يعكس مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها قدماً على مختلف المستويات والصعد.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور أستراليا في الحرب ضد الإرهاب، وجهودها في دعم الأجهزة الأمنية في مجالي المشورة والتدريب، وفي إعمار المناطق المحررة.

من جانبه أكّد ألبانيز على دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، والتطلّع الى تنمية التعاون الثنائي، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

 

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