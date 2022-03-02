الكاظمي ونظيره السوري يبحثان عدة ملفات هاتفياً أبرزها الاقتصاد والطاقة

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، مع نظيره السوري حسين عرنوس عدة قضايا وملفات ابرزها تعزيز التبادل التجاري والتعاون في قطاع الطاقة.

ووفقا للوكالة السورية "سانا" فأن "الكاظمي وعرنوس أجريا اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والزراعي والصناعي والخدمي وسبل تعزيز التبادل التجاري في سياق تعزيز ربط سوقي البلدين وتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل بينهما بالاستفادة من العلاقات التاريخية لقطاع الأعمال في البلدين الشقيقين".

ولفتت الوكالة الى أن "الجانبين ناقشا ايضاً سبل التعاون في قطاع الطاقة بالاستفادة من الموارد والبنى التحتية المتوافرة لدى البلدين واستثمارها على النحو الأمثل في ضوء عدم الاستقرار الذي تعاني منه أسواق الطاقة العالمية".

واشارت الى أن "حديث الرئيسين تطرق إلى التحديات التي يواجهها القطاع المائي في البلدين، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لضمان الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحصول على الحقوق المائية لسورية والعراق وفق المعاهدات والقوانين الدولية".