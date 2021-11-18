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الكاظمي ونظيره البولندي يبحثان وضع حد لمعاناة العراقيين على الحدود

Category: سیاسة

Date: 2021-11-18T15:05:33+0000
الكاظمي ونظيره البولندي يبحثان وضع حد لمعاناة العراقيين على الحدود

شفق نيوز / تلقّى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين العراق وبولندا، ومع الاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح الكاظمي خلال اتصال هاتفي، كما ورد في بيان لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد الأوروبي شريك أساس للعراق"، مؤكداً حرص الحكومة على "استثمار العلاقات التأريخية مع الاتحاد؛ من أجل المزيد من التعاون المشترك مستقبلاً".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البولندي، عن "دعم بولندا لجهود العراق وحكومته في تعزيز الاستقرار داخل العراق وعموم المنطقة".

ووفقاً للبيان، شهد الاتصال مناقشة "السبل الكفيلة لرفع المعاناة عن العراقيين العالقين على الحدود البولندية، وبالشكل الذي يؤمّن وضعهم، ويحفظ كرامتهم، والتأكيد على معالجة مشكلاتهم".

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