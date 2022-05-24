الكاظمي ونظيره البلغاري يتبادلان الدعوات لزيارة بغداد وصوفيا

شفق نيوز/ تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره البلغاري كيريل بيتكوف، يوم الثلاثاء، الدعوات لزيارة بغداد وصوفيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من بيتكوف بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال الاتصال، "التباحث بشان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها، لتشمل مجالات مختلفة".

وتم خلال الاتصال التباحث أيضا بشأن التعاون الثنائي بين بغداد وصوفيا في مجالي الأمن والدفاع، وسبل نقل الخبرات البلغارية في مجال تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق.

ووجه رئيس الوزراء البلغاري الدعوة للكاظمي لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا، وقد عبر الكاظمي عن شكره لهذه الدعوة آملاً بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما وجه دعوة مماثلة لنظيره البلغاري بيتكوف لزيارة العراق.