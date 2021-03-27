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الكاظمي وملك الأردن يؤكدان على عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

Category: سیاسة

Date: 2021-03-27T12:31:11+0000
الكاظمي وملك الأردن يؤكدان على عقد القمة الثلاثية بأقرب وقت

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، يوم السبت، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية في أقرب وقت، فيما بحثا تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.

واشار الى ان الجانبين أكدا على اهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية،  في وقت قريب جدا، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وكان من المفترض انعقاد القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر نهاية الشهر الجاري، إلا أنها تأجلت بسبب حادث تصادم بين قطارين في مصر أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

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