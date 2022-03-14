الكاظمي ومسرور بارزاني: الاعتداء على أربيل انتهاك سافر على سيادة العراق

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له.

وذكر بيان لحكومة الاقليم، أنه جرى في الاجتماع، "التباحث بشأن الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل، واتفق الجانبان على أنه انتهاك سافر على سيادة العراق".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن إقليم كوردستان يسعى دائماً لبناء علاقة ودية مع دول الجوار تقوم على أساس الاحترام المتبادل، وأن الاعتداء على أربيل يمثل اعتداء على أمن العراق واستقراره.

وأشار رئيس الوزراء الاتحادي إلى أن الهجوم غير مقبول، وقال: "لا نريد أن تصبح الأراضي العراقية ساحة معركة لصراعات البلدان وخلافاتها".

وفي موضوع آخر من الاجتماع، تمت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان، وتم التأكيد على ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور.