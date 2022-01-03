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الكاظمي ومدير مكتبه اول المفصحين عن ذمتيهما المالية للعام 2022

Category: سیاسة

Date: 2022-01-03T07:57:02+0000
الكاظمي ومدير مكتبه اول المفصحين عن ذمتيهما المالية للعام 2022

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومدير مكتبه رائد جوحي عن ذمتيهما الماليَّة للعام 2022.

واشارت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي)، ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث".

وأشارت إلى تلقيها أيضاً استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصَّة بمدير مكتب رئيس الوزراء القاضي (رائد جواحي) للعام الجاري.

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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