الكاظمي أول من يكشف عن ذمته المالية للعام الحالي

شفق نيوز/ كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، هو أول مسؤول عراقي يفصح عن ذمته الماليَّة للعام 2021.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تلقَت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، "ليغدو أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث".

وكانت هيئة النزاهة قد كشفت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.